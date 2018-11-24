"На Олю Полякову похожа": Екатерина Кухар поразила сеть архивным фото

Екатерина Кухар на снимке похожа на Олю Полякову

Судья шоу "Танцы со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар поделилась архивным фото.

На странице проекта в Instagram появился снимок, на котором Кухар запечатлена в 16 лет, тогда она была блондинкой.

Подписчики едва узнали балерину, и сначала приняли ее за известную певицу и экс-участницу "Танцев" Олю Полякову.

"На Олю Полякову похожа", "Она что, была блондинкой?", "Не сразу узнала, красавица!", "Я думала, это Полякова", - писали юзеры.

Ранее Екатерина Кухар оценила украинскую балетную школу.