"На Олю Полякову похожа": Екатерина Кухар поразила сеть архивным фото

На снимке балерина предстала блондинкой.
Судья шоу "Танцы со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар поделилась архивным фото.
На странице проекта в Instagram появился снимок, на котором Кухар запечатлена в 16 лет, тогда она была блондинкой.
Подписчики едва узнали балерину, и сначала приняли ее за известную певицу и экс-участницу "Танцев" Олю Полякову.
"На Олю Полякову похожа", "Она что, была блондинкой?", "Не сразу узнала, красавица!", "Я думала, это Полякова", - писали юзеры.
Ранее Екатерина Кухар оценила украинскую балетную школу.