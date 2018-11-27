Дочь Джеки Чана официально заключила однополый брак

Девушки официально стали семьей / Фото: Instagram/uchux2

Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак с моделью из Канады Энди Отом.

"Если вы никогда не откажетесь от своей любви и вложите все свое сердце в семью, о которой вы мечтали, открытое сознание и горячее сердце помогут вам достичь счастья", - написала девушка в Instagram.

В соцсети 19-летняя Чжолинь опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей новоиспеченной супругой с сертификатом о заключении брака в руках. Девушка сообщила, что церемония бракосочетания состоялась 8 ноября в Торонто.

На снимке девушки запечатлены в белой одежде. Они целуются, прикрывшись официальным документом о женитьбе.

/ Фото: Instagram/uchux2

Напомним, Джеки Чан выгнал из дома своего внебрачного ребенка − дочь Этту У Чжолинь – за то, что она публично призналась в своей нетрадиционной ориентации.