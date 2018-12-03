"У нее такие мягкие нежные губы": Оля Полякова рассказала о поцелуе с Дашей Астафьевой

Оля Полякова рассказала о поцелуе с Астафьевой / https://ru.tsn.ua

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, рассказала о сьемках во второй части фильма "Свингеры" и о поцелуе с Дашей Астафьевой.

В фильме присутствуют эротические сцены, и в одной из них Полякова целует Астафьеву. В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" певица призналась, что у Астафьевой очень мягкие нежные губы.

"Сколько уже я на этом "1+1" перецеловалась, уже пересчитать одной руки не хватит. Я даже стала шутить: пошла по рукам, а Полякова пошла по губам. Это было так очень естественно. У нее такие мягкие нежные губы. Мне понравилось. А что? В чем кайф быть актрисой? Это же не ты в этих сценах снимаешься, это актриса. Это героиня, это Илона. Слышал, Вадик?" – рассказала артистка, в шутку обращаясь к своему мужу.

Ранее Оля Полякова покрасовалась в латексном платье.