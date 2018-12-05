"Вот это торс!": Иван Дорн поразил поклонниц идеальным телом

Иван Дорн покорил фанаток торсом / instagram.com/dorn_ivan

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом", поразил фанатов своей физической формой.

На своей странице в Instagram артист поделился черно-белым видео, на котором он танцует в семейных трусах с обнаженным торсом.

Певец продемонстрировал привлекательную спортивную фигуру, и подписчики, не стесняясь, оставляли десятки комплиментов Дорну.

"Аполлон прям", "Ничего себе ты подкачался", "Нифига, прокачался", "Вот это торс! Тор курит нервно", "Секс… что сказать", - писали юзеры.

Ранее Ивана Дорна распекли за выступления в России.