Телеведущая Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой

Хамайко родила сына / пресс-служба 1+1

Ведущая телеканала 1+1 Валентина Хамайко стала мамой в четвертый раз.

"Третий сынулик. Ура!" – сообщил в Instagram новость муж телеведущей Андрей Онистрат.

36-летняя Хамайко родила сына в столичном роддоме Лелека.

/ Фото: Instagram/Андрей Онистрат

Напомним, что у Валентины Хамайко и ее мужа, спортсмена и вице-президента Федерации триатлона Украины Андрея Онистрата уже есть две дочери: Соломия (9 лет) и Мирослава (5 лет) и сын Михаил (5 лет). Также у Онистрата есть сын от первого брака.

Муж Хамайко рассказал, что роды прошли быстро и без осложнений.

"Все у нас заняло 25 минут интенсивного процесса", - написал Онистрат.

Сейчас мама с малышом отдыхают в палате и принимают поздравления.

Синулік Опубликовано Андреем Онистратом Среда, 5 декабря 2018 г.

Как ранее сообщалось, ведущие утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин и Валентина Хамайко вместе отправились в Турцию, чтобы научить украинцев готовить вкусные восточные блюда.