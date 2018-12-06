Телеведущая Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой

В семье родился сын.
Ведущая телеканала 1+1 Валентина Хамайко стала мамой в четвертый раз.
"Третий сынулик. Ура!" – сообщил в Instagram новость муж телеведущей Андрей Онистрат.
36-летняя Хамайко родила сына в столичном роддоме Лелека.
Напомним, что у Валентины Хамайко и ее мужа, спортсмена и вице-президента Федерации триатлона Украины Андрея Онистрата уже есть две дочери: Соломия (9 лет) и Мирослава (5 лет) и сын Михаил (5 лет). Также у Онистрата есть сын от первого брака.
Муж Хамайко рассказал, что роды прошли быстро и без осложнений.
"Все у нас заняло 25 минут интенсивного процесса", - написал Онистрат.
Сейчас мама с малышом отдыхают в палате и принимают поздравления.
СинулікОпубликовано Андреем Онистратом Среда, 5 декабря 2018 г.
Как ранее сообщалось, ведущие утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин и Валентина Хамайко вместе отправились в Турцию, чтобы научить украинцев готовить вкусные восточные блюда.