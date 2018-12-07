"Надо прикрывать сисечки": полуголую Глюкозу упрекнули за излишнюю откровенность

Глюкоза похвасталась фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась пикантным фото, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором она позирует в красном бюстгальтере и штанах с завышенной талией.

"Все ближе Новый год, все чаще чувствуется приближение праздника и предвкушение чуда. Пусть эта зима станет особенно счастливой для всех нас!", - написала знаменитость под фото.

Подписчики отметили, что фото выглядит красиво, однако, артистке стоит стать скромнее, и не выставлять напоказ свои прелести.

"Все ближе Новый год, все меньше на Ионовой одежды", "Обязательно сиськи надо показывать? И так красивое фото без оголенного тела", "Очень красиво, но не скромно, надо прикрывать сисечки", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза похвасталась фигурой в латексном платье.