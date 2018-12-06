Павел Зибров застраховал свои усы: названа сумма

Павел Зибров застраховал свои усы / Главред

Украинский певец и композитор Павел Зибров застраховал свои знаменитые усы.

Об этом выяснилось, когда журналисты канала "Украина" поинтересовались у артиста, планирует ли он когда-нибудь сбрить усы.

"У кого-нибудь есть лишний миллион? Пожалуйста, я готов его принять. Вот как только положат перед Павлом Зибровым миллион – пожалуйста, уберу усы", - сообщил артист.

Как оказалось, своему символу артист решил придать еще и материальную ценность, и застраховал на миллион гривен.

"Я подписал договор, застраховав усы на миллион гривен. Не дай Бог с ними что-то случится – я получаю миллион. Кстати, Владимир Гришко, тенор, например, застраховал свои связки и голос. А я вот – усы. Мои усы – это бренд, а бренд стоит денег", – объяснил Зибров.

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