"Лицо-реклама ботокса": Ани Лорак разнесли за изменившуюся внешность

7 декабря 2018, 13:57

Поклонники считают, что певица пытается сохранить молодость "уколами красоты".

Ани Лорак
Ани Лорак позировала в мини-платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак поделилась фото со сьемок российского шоу "Голос". Артистка в проекте выступает в роли тренера.

На снимках, которые артистка выложила в Instagram, певица позирует в мини-платье черного цвета с глубоким декольте, которое прикрыто прозрачной сеткой. Также Лорак подобрала массивную обувь на каблуках. Еще бы пару сантиметров, и певица засветила бы нижнее белье.

Кроме того, фанаты обратили внимание на лицо певицы, и заметили изменения в ее внешности.

"Кроме накачанных губ, что вы еще сделали со своим лицом?", "Лицо-реклама ботокса", "Что с тобой сделали? Силиконовая долина ты", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак нарвалась на критику из-за фото с дочерью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ани Лорак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:15
В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание
14:15
Порошенко похвастался в Facebook врученным ему орденом
14:13
"Пили водку и трах*ли друг друга": блогер рассказала о разврате на концерте Линдеманна в Москве Видео
14:02
Ломаченко – Педраса: опубликовано видео дуэли взглядов Фото Видео
13:57
"Лицо-реклама ботокса": Ани Лорак разнесли за изменившуюся внешность Видео
13:36
Близкий к Путину олигарх решил судиться с США из-за санкций
13:34
Радикалы "Нацкорпуса" взяли в осаду администрацию Порошенко
13:17
В сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов" Видео
13:13
На РосТВ извинились перед украинцами за ложь о Евромайдане Видео
12:59
Уединились в гримерке: Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве Видео
12:54
В Ивано-Франковске запретили российские фильмы и музыку Видео
12:38
Скандальный политик отличился абсурдным заявлением о разделе Украины Германией и Россией
12:22
В Украине стремительно дорожают овощи: эксперты назвали причины Видео
12:18
LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth Видео
12:02
Тука рассказал, какую ловушку Кремль готовит Украине с плененными моряками на Азове Видео
12:00
Мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип Видео
11:55
"Ничего незаконного": в полиции рассказали об "отлове" призывников на улицах Видео
11:45
Порошенко написал для The New York Times статью с призывом "умиротворить" Путина
11:32
Девушка дня Instagram: юная звезда Playboy Сара Курр Фото
11:29
"Защищаться будем сами": волонтер объяснил, почему НАТО не поможет Украине при вторжении РФ Видео
11:13
"Не таите тети тити": В Сети набрал популярность "рождественских" флешмоб с голой грудью Фото
10:55
"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса Украине Фото Видео
10:51
Украинское автомобилестроение уходит в небытие мнение
10:48
"Для милых дам": В США разработали первого секс-робота мужчину
10:24
Регина Тодоренко Видео
10:16
The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры Видео
09:43
Только для своих: почему Украина снова начала умирать мнение
09:40
"Глубокая Горловка и *баный п*здец": в Сети поглумились над конкурсом красоты в "ДНР" Видео
09:12
Последний урок. В Днепре учительница умерла прямо в классе
08:51
"Нечего шастать, часть вторая": в Украину не пропустили группу российских журналисток
08:35
"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторжения Видео
08:28
Волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки Видео
08:25
Как оккупация Крыма усилила его связь с Украиной мнение
07:57
Ученые спрогнозировали новый Всемирный потоп
07:55
В Пентагоне оценили вероятность военного ответа на агрессию России в Керченском проливе Видео
07:36
День Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинами Екатерины по православному календарю Фото
07:26
"Импотент", "слуга Порошенко": нардепы Барна и Левченко устроили драку в прямом эфире ТВ Видео
07:14
Юрий Касьянов: Когда мы отправим в Россию поток гробов с наемниками, война тут же закончится
06:53
Россия готовится к жизни "за рвом" мнение
06:32
Названы лучшие мамы по знаку Зодиака
06:16
"Надо прикрывать сисечки": полуголую Глюкозу упрекнули за излишнюю откровенность
05:52
"Главная проблема России": Историк рассказал о реальных планах Путина
05:29
Прикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках Фото Видео
04:50
Известный блогер объяснил, как закончить войну на Донбассе
04:03
Диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день Видео
03:17
Кравчук объяснил, почему НАТО никогда не будет воевать за Украину Видео
02:34
Экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть фото в постели
01:58
В США пригрозили "военной силой" в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе Видео
01:27
Стала известна новая польза для здоровья от регулярного секса
00:48
Ученые выяснили, что соль может вызвать преждевременное старение и инсульт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять