"Лицо-реклама ботокса": Ани Лорак разнесли за изменившуюся внешность

Ани Лорак позировала в мини-платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак поделилась фото со сьемок российского шоу "Голос". Артистка в проекте выступает в роли тренера.

На снимках, которые артистка выложила в Instagram, певица позирует в мини-платье черного цвета с глубоким декольте, которое прикрыто прозрачной сеткой. Также Лорак подобрала массивную обувь на каблуках. Еще бы пару сантиметров, и певица засветила бы нижнее белье.

Кроме того, фанаты обратили внимание на лицо певицы, и заметили изменения в ее внешности.

"Кроме накачанных губ, что вы еще сделали со своим лицом?", "Лицо-реклама ботокса", "Что с тобой сделали? Силиконовая долина ты", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак нарвалась на критику из-за фото с дочерью.