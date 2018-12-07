"Лицо-реклама ботокса": Ани Лорак разнесли за изменившуюся внешность

Поклонники считают, что певица пытается сохранить молодость "уколами красоты".
Украинская певица Ани Лорак поделилась фото со сьемок российского шоу "Голос". Артистка в проекте выступает в роли тренера.
На снимках, которые артистка выложила в Instagram, певица позирует в мини-платье черного цвета с глубоким декольте, которое прикрыто прозрачной сеткой. Также Лорак подобрала массивную обувь на каблуках. Еще бы пару сантиметров, и певица засветила бы нижнее белье.
Кроме того, фанаты обратили внимание на лицо певицы, и заметили изменения в ее внешности.
"Кроме накачанных губ, что вы еще сделали со своим лицом?", "Лицо-реклама ботокса", "Что с тобой сделали? Силиконовая долина ты", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак нарвалась на критику из-за фото с дочерью.