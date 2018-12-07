"Выглядишь дешево": Ольга Бузова удивила провальным нарядом

Ольгу Бузову раскритиковали за худобу / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников новым нарядом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она красуется в рубашке с животным принтом, юбке-плиссе и черных ботфортах.

М сумасшедший декабрь. Сьемки, репетиции концерты… При этом всем стараюсь хорошо выглядеть. Девочки, вот такой вопрос: рисунки животных принтов на одежде да/нет? Я считаю, что можно позволить в одежде практически все: главное правильно носить вещи, и гармонично сочетать их с другими элементами одежды", - написала знаменитость.

Подписчики назвали выбор одежды Бузовой провалом, и раскритиковали за странную позу.

"Костяшку напоказ… или это так модно?", "Это провал", "Выглядишь кричаще дешево", "О! Селедка! Нет только шубы", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова разозлила фанатов фото голых ягодиц.