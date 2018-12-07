"Выглядишь дешево": Ольга Бузова удивила провальным нарядом

Певица примерила рубашку с животным принтом, и нарвалась на критику.
Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников новым нарядом.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она красуется в рубашке с животным принтом, юбке-плиссе и черных ботфортах.
М сумасшедший декабрь. Сьемки, репетиции концерты… При этом всем стараюсь хорошо выглядеть. Девочки, вот такой вопрос: рисунки животных принтов на одежде да/нет? Я считаю, что можно позволить в одежде практически все: главное правильно носить вещи, и гармонично сочетать их с другими элементами одежды", - написала знаменитость.
Подписчики назвали выбор одежды Бузовой провалом, и раскритиковали за странную позу.
"Костяшку напоказ… или это так модно?", "Это провал", "Выглядишь кричаще дешево", "О! Селедка! Нет только шубы", - писали юзеры.
Мой сумасшедший декабрь ??♀️? Съемки, репетиции, концерты...при этом ещё стараюсь хорошо выглядеть??? Сегодня у меня был такой образ на шоу ? Девочки, вот такой вопрос: Рисунки животных принтов на одежде?! ? - Да / Нет ?. Хочу услышать Ваше мнение. Я считаю, что можно позволить в одежде практически всё : главное правильно носить вещи, и гармонично сочетать их с другими элементами одежды. ?
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