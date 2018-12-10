"Она поет, а мне стыдно": Ксению Собчак разнесли за пение в стиле Бузовой

Ксения Собчак удивила своим пением / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак шокировала поклонников своим исполнением песни Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя".

Видео с поющей Собчак на своей странице в Instagram поделился российский телеведущий Вадим Верник.

"Наконец-то стали известны, и прозвучали правильные ноты это знаменитой песни. Браво, Ксения!", -шутливо подписал Верник.

Подписчики отметили, что Собчак поет, как и Ольга Бузова – мол, ни у одной, ни у другой нет слуха и голоса, зато уверенности в своей непревзойденности – хоть отбирай.

"Стыдно и смотреть, и слушать", "Петь нужно среди своих в конюшне, там ее оценят", "Господа, отнимите у нее микрофон", "Она поет, а мне стыдно", "Вторая Бузова", "Что слуха нет – это неважно! Зато какой надрыв!", - писали юзеры.

Ранее Ксения Собчак разочаровала фигурой в облегающем платье.