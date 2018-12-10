Полуголое селфи: Ирина Шейк показала идеальную фигуру

Ирина Шейк похвасталась фигурой / https://www.instagram.com/irinashayk/

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк вызвала жаркие обсуждения под пикантным фото.

На своей странице в Instagram модель поделилась селфи в зеркале в нижнем белье. Одной рукой Гейк прикрыла часть лица, другой телефоном закрыла его полностью.

Подписчики отметили, что после рождения дочери Леи, модель вернулась в форму и выглядит, как всегда, очень соблазнительно.

"Безумно красивая и настоящая", "Вау, как сексуально!", "Самая красивая", "Обожаю твое красивое тело", - писали поклонники.

Ранее Ирина Шейк покорила пикантным фото топлес.