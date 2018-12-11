Юбилей Playboy: галерея знаменитых красавиц, побывавших на обложках журнала

Легендарный глянцевый журнал для мужчин Playboy отметил очередной юбилей – 65-летие.

Первый выпуск был выпущен в декабре 1953-го. На его обложке было фото актрисы Мэрилин Монро (ставший впоследствии секс-символом для многих поколений). Тираж составил 70 тысяч экземпляров. Издатель Playboy, легендарный Хью Хефнер, запустил журнал за 8,6 тысячи долларов США, из которых большую часть денег ему пришлось одолжить у матери, а также у других родственников и друзей.

Помимо легендарных эротических фотосессий, на страницах Playboy появлялись новые произведения известных писателей в диапазоне от Владимира Набокова до Рэя Бредбери, а также интервью со знаменитостями.

"Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в котором секс является лишь одной из составных частей. И вообще секс - здоровее, когда его не скрывают: зачем отуплять общество?", − говорил Хефнер, скончавшийся в 2017-м в возрасте 91 года).

Напомним, ранее в Сети появился топ-20 самых "горячих" знаменитостей, обнажавшихся для Playboy