"Счастье бывает шатким": Ани Лорак откровенно рассказала о личном

Ани Лорак считает, что счастье стоит беречь / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак откровенно призналась, каких целей хочет достичь в лично жизни.

На вопрос журналистов, какой подарок знаменитость хочет получить на Новый год, Лорак призналась, что ее желания не связаны с материальными ценностями, рассказала певица в интервью "КП в Украине".

"Я бы хотела здоровья для близких, благополучия, счастья, того, о чем мы зачастую не задумываемся. Счастье бывает шатким, здоровью мы не уделяем достаточно времени, и любовь нужно беречь", - призналась Лорак.

Артистка добавила, что мечтает быть счастливой, и гармонично развиваться во всех направлениях.

"Сегодня мы живем в стремительно меняющемся мире, поэтому не можем говорить с уверенностью о чем-то на сто процентов. Если мы будем живы и здоровы, будет день и будет пища, а значит - будут силы, чтобы сделать самый лучший продукт для моих любимых зрителей, снова выйти на сцену и сказать: "Я так вас люблю!", - рассказала артистка.

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Также певица поделилась, будет ли она наряжать елку к новогодним праздникам.

"Наряжать елку - это наша семейная традиция. Наряжать елку, собираться за большим круглым столом всей дружной семьей и загадывать желания под бой курантов. Для меня Новый год - особенный праздник, когда сбываются самые сокровенные желания. В это волшебное время нужно делать много добрых дел", - отметила певица.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за изменения во внешности.