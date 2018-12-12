"Единую биомассу не разлучить": Охлобыстин рассказал о дружбе с Украиной

Иван Охлобыстин планирует в будущем подружиться с украинцами / bestin.ua

Российский актер театра и кино Иван Охлобыстин, прославившийся дружбой с боевиками и получением паспорта ДНР, высказал мнение, что Украину в будущем ожидает не гибель, как принято утверждать в России, а примирение с российскими гражданами.

"Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу", - заявил он в интервью в интервью изданию Дни.Ру.

Впрочем, актер уточнил, что примирение с россиянами произойдет, очевидно, не сразу, а через несколько поколений.

"Несколько поколений могут, конечно, вырасти с лозунгом "Москаляку на гiляку". Но пройдет время, этот морок развеется", - предположил приспешник пророссийских наемников.

Напомним, американская компания Microsoft принципиально удалила с официального YouTube-канала рекламный ролик, в котором одну из главных ролей сыграл скандальный российский актер Иван Охлобыстин.