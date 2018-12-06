Microsoft из принципа удалила с YouTube-канала рекламу с Охлобыстиным

Ролик был опубликован в конце ноября.
Американская компания Microsoft удалила с официального YouTube-канала рекламный ролик, в котором одну из главных ролей сыграл скандальный российский актер Иван Охлобыстин.
Как сообщает Русская служба BBC, видео было удалено из-за радикальных высказываний актера в адрес ЛГБТ-сообщества и Константинопольского патриархата.
В ролике "Пара советов от Ивана Охлобыстина" россиянин рекламировал программное обеспечение в образе доктора.
"Ну что, дорогие мои, лечиться будем?" – так актер предлагал установить лицензионную Windows.
Об удалении ролика, который был опубликован в конце ноября, сообщила пресс-служба американской компании.
"Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео также было удалено с сайта российского представительства Microsoft и с Facebook-страницы компании KeyFrame Production, которая занималась производством ролика.
Как ранее сообщалось, Охлобыстин активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, и даже получил паспорт самопровозглашенной "ДНР".