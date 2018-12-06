Microsoft из принципа удалила с YouTube-канала рекламу с Охлобыстиным

Охлобыстин попал под санкции Microsoft / wikipedia.org

Американская компания Microsoft удалила с официального YouTube-канала рекламный ролик, в котором одну из главных ролей сыграл скандальный российский актер Иван Охлобыстин.

Как сообщает Русская служба BBC, видео было удалено из-за радикальных высказываний актера в адрес ЛГБТ-сообщества и Константинопольского патриархата.

В ролике "Пара советов от Ивана Охлобыстина" россиянин рекламировал программное обеспечение в образе доктора.

"Ну что, дорогие мои, лечиться будем?" – так актер предлагал установить лицензионную Windows.

Об удалении ролика, который был опубликован в конце ноября, сообщила пресс-служба американской компании.

"Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео также было удалено с сайта российского представительства Microsoft и с Facebook-страницы компании KeyFrame Production, которая занималась производством ролика.

Как ранее сообщалось, Охлобыстин активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, и даже получил паспорт самопровозглашенной "ДНР".