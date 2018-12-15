Российский актер Гоша Куценко хотел выступить на Донбассе по приглашению Вакарчука

Артист хотел бы помирить украинцев и россиян, но не во время войны / Instagram/Гоша Куценко

Известный российский актер Гоша Куценко, который родился в Запорожье и считает УСССР своей родиной, рассказал о приглашении фронтмена "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука выступить на Донбассе с мирными намерениями.

"Мне позвонил Слава Вакарчук и призывал меня поехать на Донбасс — выступать за мир. Я в сложной ситуации, я уроженец УССР, и я оказался по эту сторону границы. И если бы дело не дошло до противостояния Украины, я бы, конечно, выступал в роли миротворца, стоял бы между двумя сторонам", - рассказал он в программе "А поговорить", видео опубликовано в YouTube.

Куценко заявил, что отказался от идеи выступить на Донбассе с началом реальных боевых действий в регионе.

"Сейчас ситуация изменилась. Когда проливается кровь, то ситуация кардинально меняется. Когда еще не было войны – была одна ситуация, а когда погибли десятки тысяч людей, тогда ситуация другая. Я слышу, знаю очень много правды со стороны нашей и украинской. Я нахожусь в ужасе - я не знаю, где правда. Я принимаю и ту, и другую сторону", - сказал артист.

Ведущая Ирина Шехтман поинтересовалась, поинтересовалась, почему Куценко отказал Вакарчуку и в свое время не поехал демонстрировать свое творчество на Донбассе с целью примирения людей.

"Я не могу ехать туда, где льется кровь. Я не военный человек. У меня есть семья, есть дочери. Это не было бы частью моей профессии", - подытожил российский актер.

Как ранее сообщалось, Гоша Куценко, родившийся в Запорожье, а школу окончивший во Львове, загремел в базу "Миротворца" из-за поездки в аннексированный Крым.