Узкий нос и пухлые губы: художник показал звезд 20 века в роли современных див Instagram

Британский художник Мэтт Мейтленд, который создал обложку посмертного альбома Майкла Джексона, показал, как выглядели бы звезды 20 века, если следовали бьюти-трендам 2018 года, и стали дивами соцсетей.

На своей странице в Instagram Мейтленд изобразил Мэрилин Монро и Одри Хепберн с очень пухлыми губами, принцессу Диану – с необычно тонким носом, а вот принцессе Монако Грейс Келли художник "сделал" подтяжку лица и увеличил губы.

Под "нож" Мейтленда попала Элизабет Тейлор – ей художник сузил нос, сделал губы пухлыми.

Ранее была названа самая популярная песня ХХ века.