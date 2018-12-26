"Простая, как все люди": Тина Кароль удивила фанатов видом без макияжа

Тина Кароль восхитила внешностью без макияжа / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонником внешностью без косметики.

На фан-странице артистки в Instagram появились снимки, на которых певица запечатлена в аэропорту "Борисполь" с фанатами. На Тине нет привычных красных губ, подведенных черным лайнером глаз и классической укладки, и она не стесняясь позировала без косметики.

Подписчики не скрывали своего восторга, и отметили, что Тина становится только моложе.

"Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Ужас, это вообще законно с годами становиться моложе?", "Простая, нормальная как все люди и это круто!", "Большеглазая красавица", - оставляли комментарии подписчики.

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