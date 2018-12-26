"Ох, как она схуднула": Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом

Пугачева удивила поклонников внешним видом / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева удивила поклонников худощавой внешностью.

Артистка посетила новое шоу Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я", для концерта артистка выбрала удобный наряд: обьемный свитер, синие джинсы, белая куртка на меху и кепка в тон. Макияж знаменитость сделала неброский, и небрежно уложила волосы. Фото Примадонны появились на фан-страницах в Instagram.

Фанаты обратили внимание на усталый вид Пугачевой, и на то, что вещи на ней "сидят мешком".

"Да, скучная, грустная, худенькая... Желаем здоровья и любви", "Какая она худенькая", "Вид уставший", "Что-то очень сильно похудела, или фото неудачное, пора вес набирать", "Очень сильно похудела даже слишком. В этом возрасте такая худоба не нужна", "Ох, как она схуднула. Полнота была лучше", - отреагировали на появление артистки поклонники.

Ранее хакеры слили в сеть новые песни Аллы Пугачевой.