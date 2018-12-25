Хакеры слили в сеть новые песни Аллы Пугачевой

Пугачева запланировала юбилейный концерт в 2019 году / Скриншот видео с youtube.com

Две новые песни легендарной российской певицы Аллы Пугачевой слили в сеть.

Хакеры выложили на YouTube треки, записанные специально к юбилейному концерту "Алла Пугачева P.S.": "Поживи в моей шкуре" и "Что вижу, то пою".

В первой песне Примадонна призывает не осуждать ее, не учить жизни, а попробовать "пожить в ее шкуре".

Во втором треке артистка поет "про любовь свою", а не о рейтингах Forbes, тоске, Париже и долларовом миллионе, - ведь она их не видит.

Сама Примадонна пока никак не отреагировала на утечку песен.

Отметим, что Примадонне 15 апреля 2019 года исполнится 70 лет. Специально к юбилею артистка устроит первый концерт за 10 лет, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года.

Ранее Филипп Киркоров откровенно рассказал о разводе с Пугачевой.