"Так намного лучше": Ксения Собчак сменила имидж

Ксения Собчак решила сменить прическу / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак решилась на перемены во внешности.

На своей странице в Instagram ведущая показала результат стрижки в салоне красоты – Собчак решила встретить Новый год с новой прической.

"Подстриглась! В Новый Год-с новой стрижкой!! Как вам?", - поинтересовалась у поклонников Собчак.

Подписчики отметили, что такая стрижка ведущей идет больше, и она даже выглядит моложе.

"Нереально круто с такой стрижкой", "Так намного лучше", "На мой взгляд - очень свежо и мило", "Здорово, очень современно, молодо, и Вам идет", - писали юзеры.

Ранее Ксению Собчак разнесли за пение в стиле Бузовой.