Джамала умилила сеть нежным фото с сыном

Певица впервые показала сына в профиль.
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала умилила поклонников трогательным фото с сыном Эмиром-Рахманом.
На своей странице в Instagram певица выложила черно-белое фото с малышом, впервые продемонстрировав его в профиль. Джамала сообщила, что ее сыну исполнилось 9 месяцев.
"9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", - трогательно подписала фото артистка.
Поклонники порадовались за Джамалу, и отметили, что материнство ей очень к лицу.
"Капец какие милашки", "Прекрасный мужчина!", "Одна нежность", "Сладкий малыш, пускай растет здоровым!", - писали юзеры.
9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы. #эмиррахман ? @juliaweber.biz
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