Джамала умилила сеть нежным фото с сыном

Джамала показала лицо сына / https://www.instagram.com/jamalajaaa/?hl=ru

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала умилила поклонников трогательным фото с сыном Эмиром-Рахманом.

На своей странице в Instagram певица выложила черно-белое фото с малышом, впервые продемонстрировав его в профиль. Джамала сообщила, что ее сыну исполнилось 9 месяцев.

"9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", - трогательно подписала фото артистка.

Поклонники порадовались за Джамалу, и отметили, что материнство ей очень к лицу.

"Капец какие милашки", "Прекрасный мужчина!", "Одна нежность", "Сладкий малыш, пускай растет здоровым!", - писали юзеры.

Ранее Джамала кардинально сменила имидж.