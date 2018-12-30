"Престарело-ватная кобылка": в сети обсуждают новое "дивное" шоу Лорак

Новое шоу Лорак понравилось не всем / instagram.com/anilorak

В сети обсуждают новое шоу Ани Лорак "Дива".

Анонс выступления певица выложила накануне у себя в Instagram с подписью: "Включай сегодня! Полная версия концерта шоу DIVA. На телеканале "Интер".

Многие отметили, что смотрели выступление с удовольствием и "на одном дыхании".

Однако нашлись и критики артистки. В частности, под постом можно встретить такие комментарии: "Достала Лорак уже со своим маскарадом, который слизала под копирку у зарубежных звезд", "А это ничего, что концерты были повсюду, кроме Украины", "Блин, ну все у Бейонсе слизано".

Также люди пишут: "Помпезное шоу, чувствуется влияние Филиппа Киркорова. Ани, а почему ж не спели ни одной украинской песни, или уже стесняетесь родного языка?", "ПідстаркуВата кобилка" ("престарелая" плюс слово "вата", обозначающее в Украине поклонников "русского мира") и т.п.

Ранее Ани Лорак распекли за вызывающий наряд. Артистка позировала в мини-платье с открытой спиной и на массивных каблуках.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.

Позднее Ани Лорак впервые после новости о разводе появилась на публике с другим мужчиной.