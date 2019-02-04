"Без трусов что ли?": Светлана Лобода выступила на сцене в откровенном наряде

Светлана Лобода покорила сеть горячим фото / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода показала снимок с концерта, который взволновал ее фанатов.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала снимок, на котором позирует в золотистом платье с разрезами на боках.

Поклонники поинтересовались у певицы, одела ли она нижнее белье, либо выступала на сцене, опасаясь "засветить" интимное место.

"Эталон женственности", "А где белье?", "Без трусов что ли?", "А жопа-то, жопа!", "Шикарная очень", "Восхищаюсь вашей фигурой", - писали юзеры.

Светлана Лобода покрасовалась в пикантном наряде / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Ранее Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде.