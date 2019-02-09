"Сногсшибательная русалка": в Сети расхвалили соблазнительные фото Веры Брежневой с Мальдив

Вера Брежнева похвасталась соблазнительными снимками в купальнике с Мальдив / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева показала фотографии, на которых запечатлена в соблазнительных позах в купальнике и в юбке.

Снимки были сделаны во время отдыха на Мальдивах, артистка опубликовала их на своей странице в Instagram.

Исполнительница покрасовалась в черном купальнике и в светлой юбке, снимки за семь часов собрали свыше 138 тысяч лайков.

"Еще немного поскучаю по Солнцу и океану... я теплолюбивый человек, и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодно… А вы что легче переносите? Жару или холод?" — поинтересовалась Брежнева.

Ряд интернет-пользователей похвалили фото певицы. "Двуногая сногсшибательная русалка", — поделился мнением askinice. "Шикарная", — похвалил thekillersromance. "Вы супер, Вера. Прям живая кукла", — считает janikebaeva.

Ранее Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным видео ко своему Дню рождения — 3 февраля. На ролике запечатлено, как певица идет по пляжу на Мальдивах в юбке с длинным шлейфом, прикрывая грудь руками.