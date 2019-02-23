Финал нацотбора на Евровидение-2019: где и когда смотреть

За право представлять Украину в Израиле будут бороться 6 участников / https://twitter.com/uapbc

Уже в эту субботу 23 февраля определится имя представителя от Украины на 64-м международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

За путевку в Тель-Авив будут бороться 6 исполнителей, которые успешно прошли из первого и второго полуфинала в финал национального отбора.

Участники финала отбора на Евровидение-2019 выступят в таком порядке:

1. Freedom Jazz – Cupidon

2. Yuko - Galyna Gyliala

3. Maruv - Siren Song

4. Brunettes Shoot Blondes - Houston

5. Kazka - Apart

6. Anna Maria - My Road

Читайте также Нацотбор на Евровидение-2019: все, что известно об участниках финалаОтбор на Евровидение-2019: где смотреть

Финал нацотбора стартует в 19.00 на двух телеканалах одновременно: СТБ и UA:ПЕРШИЙ. Кроме того, телеканалы запустят и онлайн-трансляцию на YouTube.

Традиционно ведущим выступит Сергей Притула, оценивать выступления участников будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Отбор на Евровидение-2019 смотреть онлайн:

Как проголосовать за участников нацотбора на Евровидение-2019

В финале нацотбора традиционно ведущий даст старт голосованию после выступления последнего участника.

Номер конкурсанта соответствует его коду, который можно отправить в смс на номер 7766, либо же проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

Отметим, что на зрительское голосование в этом году отводится всего лишь 15 минут.

В финале во время подсчета результатов голосования Джамала представит свой новый сингл Solo. Также выйдет на сцену нацотбора представитель Франции – 19-летний Билал Хассани с конкурсной песней Roi.

Ранее "Главред" собрал все, что известно об участниках финала.