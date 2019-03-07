Ким Кардашьян шокировала сеть нелепым откровенным нарядом

7 марта 2019, 12:53

Знаменитость позировала в полупрозрачном комбинезоне в леопардовый принт.

  • Ким Кардашьян https://www.instagram.com/kimkardashian
  • Ким Кардашьян https://www.instagram.com/kimkardashian
  • Ким Кардашьян https://www.instagram.com/kimkardashian
  • Ким Кардашьян https://www.instagram.com/kimkardashian
  • Ким Кардашьян https://www.instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян шокировала парижскую Неделю моды откровенно нелепым нарядом.  

38-летняя звезда в Instagram показала фото, на которых она позирует в леопардовом винтажном комбинезоне от французского дизайнера Azzedine Alaia. Полупрозрачный наряд выглядит очень откровенно, а бархатные вставки в зоне интимных мест напоминают нижнее белье.

Дополнили провокационный образ прозрачные туфли на высоком каблуке и черный берет.

Ранее Ким Кардашьян опасно сверкнула грудью на морозе.

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Ким Кардашьян
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