Ким Кардашьян шокировала сеть нелепым откровенным нарядом

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян шокировала парижскую Неделю моды откровенно нелепым нарядом.

38-летняя звезда в Instagram показала фото, на которых она позирует в леопардовом винтажном комбинезоне от французского дизайнера Azzedine Alaia. Полупрозрачный наряд выглядит очень откровенно, а бархатные вставки в зоне интимных мест напоминают нижнее белье.

Дополнили провокационный образ прозрачные туфли на высоком каблуке и черный берет.

Ранее Ким Кардашьян опасно сверкнула грудью на морозе.