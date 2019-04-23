"Ножки — загляденье!": Екатерина Варнава покрасовалась в мини-платье с глубоким декольте

Екатерина Варнава покрасовалась в соблазнительном наряде / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и звезда популярного комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала селфи, на котором запечатлена в мини-платье с глубоким декольте.

Соблазнительную фотографию артистка разместила на своей странице в Instagram и отметила, что снимок был сделан в Москве.

Варнава позировала напротив зеркала в красном платье без бретелек с распущенными волосами.

Звезда Comedy Woman коротко подписала снимок — "Пойдем поработаем?".

Фото Варнавы за 3 часа собрало более 50 тысяч лайков. Мнения интернет-пользователей насчет снимка разделились — одни юзеры похвалили фото, а другие — упрекнули артистку в излишней худобе.

"До чего же красивая девушка! Обожаю! Ножки — загляденье!" — считает petrik_svetik. "Катя, иди поешь…", — написала grini_evgeni. "Катюша, вы замечательная))) балдею от вас)))", — поделилась мнением nadya_gorobets. "Правда, очень худая стала...", — полагает taniushaiukh.Читайте также"Это уже болезнь": поклонники встревожились излишней худобой Екатерины Варнавы

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности нашей страны.