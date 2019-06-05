Эмма Уотсон в бикини засветила формы на отдыхе

Эмма Уотсон похвасталась фигурой в бикини / Lifehack

Исполнившая роль Гермионы Грейнджер актриса Эмма Уотсон позволила себе очередной отпуск, который проводит в Мексике. Фото уже появились в соцсетях.

Папарацци заметили, как девушка расслаблялась у бассейна в гостиннице, и устроили ей настоящую фотосессию.

Эмма Уотсон / Instagram

Пока девушка расслаблялась на шезлонге и принимала солнечные ванны, ее успели запечалтель во всех ракурсах.

Эмма Уотсон / Instagram

К слову, Эмма Уотсон продемонстрировала отличную форму и соблазнительную фигуру.

Эмма Уотсон / Instagram

Даже обычный купальник без особых принтов или изысков дизайна прекрасно подчеркнул все ее достоинства.

Эмма Уотсон / Instagram

Эмма Уотсон известна своей серьезностью, и полным отсутствием в соцсетях откровенных фото, поэтому, когда удается запечатлеть девушку на пляже в бикини - настоящая редкость в мире шоубиза.

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