I'M OK Little Big: новый клип бьет рекорды в сети

Little Big I'M OK смотреть онлайн

Little Big сняли гениальный клип - сюжет его прост до совершенства, и видео не только быстро набирает просмотры, но и попало в тренды YouTube.

Главные герои видео — лидер группы Илья Ильич Прусикин и вокалистка Софья Таюрская — весело проводят время в баре, где, напиваясь почти до беспамятства, попадают в забавные ситуации.

Интернет-пользователи при этом заметили, что релиз Little Big всего за день посмотрело большее количество человек, чем новый клип Ольги Бузовой Водица - более 5 млн человек.

На 18 июня клип набрал уже 10,5 млн просмотров.

Тем не менее, их рекордом пока что остается клип Skibidi, который набрал более 250 миллионов просмотров.

LITTLE BIG I'M OK смотреть онлайн клип:

Годом основания Little Big принято считать 2013-й, когда группа выпустила свой первый большой клип Every Day I'm Drinking, а также выступила на разогреве у Die Antwoord (стиль данных бэндов, к слову, является достаточно схожим). Дебютный альбом Luttle Big (With Russia From Love) вышел в 2014-м, позднее коллектив представил еще несколько пластинок, добившихся немалого успеха.