Знаменитую актрису нашли мертвой в гостиннице

Чон Ми Сон умерла / Daily Sports

Знаменитая актриса Чон Ми Сон, которая сыграла более чем в 45 фильмах и сериалах найдена мертвой после продолжительной депрессии.

Тело Чон Ми Сон было обнаружено 29 июня в номере отеля без следов насильственной смерти, сообщает издание Korea Tomes.

Тело Чон Ми Сон нашел ее менеджер, который и позвонил в полицию. Смерть произошла из-за повешения.

Пока что руководящие расследованием правоохранители придерживаются версии самоубийства.

"В 1:00 ночи Чон Ми Сон одна зашла в номер отеля. Проверив камеры видеонаблюдения, мы выяснили, что Чон Ми Сон вошла в комнату одна, и после нее в номер больше никто не заходил. Никаких признаков насильственной смерти или вторжения нет, и предсмертной записки не обнаружено", - говорится в официальном заявлении.

Актриса 1972 года рождения начала карьеру в 1990-м году и за это время сыграла в массе фильмов, сериалов, ТВ-шоу, и театральных постановках, и получила 5 кинонаград.

Представители актрисы уже сделали официальное заявление: "Здравствуйте! Это агентство Чон Ми Сон Boas Entertainment. Мы пришли с плохими новостями. Актриса Чон Ми Сон скончалась в возрасте 50 лет (по корейским подсчетам). Она лечилась от депрессии. Однако сегодня мы сообщаем печальные новости. Мы просим вас о соболезновании, а также просим средства массовой информации воздерживаться от сообщений с неподтвержденными слухами и предположениями из уважения к ее семье, которая находятся в шоке и убита горем", - говорится в сообщении.

Больше информации представители пообещали предоставить после того, как семья определится с похоронами.

Ее последняя драма – Этот психометрический парень, а фильм с ее участием Язык нашей страны (The King’s Letters) должен выйти на экраны в июле 2019.

Чон Ми сон родилась в 1972 г в Сеуле, окончила Сеульский институт искусств. Еще во время учебы дебютировала в картине "Best Theater What Is Santa Claus?". В 1990 снялась в "Let'S Look At The Sky Sometimes", после чего ее карьера начала идти вверх. После взлета карьеры в 2006 году она вышла замуж за оператора Пак Сан Хуна, которому родила дочь.

Фильмография Чон Ми Сон:

Сериалы:

That Psychometric Guy / Этот психометрический парень (tvN, 2019)

The Great Seducer / Великий Соблазнитель ( MBC, 2018)

Hate To Love You / Я люблю, даже если ненавижу (KBS2, 2017)

Witch's Court / Суд ведьмы (KBS2, 2017)

Andante / Анданте (KBS1, 2017)

Lookout / Хранители (MBC, 2017)

Chicago Typewriter / Печатная машинка из Чикаго (tvN, 2017)

Moonlight Drawn By Clouds / Лунный свет, влекомый облаками (KBS2, 2016)

Mirror of the Witch / Зеркало ведьмы (JTBC, 2016)

Strange Family / Странная семейка (KBS1, 2016)

Kidnapping Assemblyman Mr. Clean / 나청렴의원 납치사건 (SBS, 2016)

Six Flying Dragons / Шесть летящих драконов (SBS, 2015)

Reply 1988 / Вернуться в 1988 (tvN, 2015)Jun Mi Sun

The Return of Hwang Geum Bok / Возвращение Хван Гым Бок (SBS, 2015)

Who Are You - School 2015 / Школа 2015 (KBS2, 2015)

Great Stories / 위대한 이야기 (tvN, 2015)

House Maids / Прислуга (JTBC, 2014)

The Full Sun / Полуденное солнце (KBS2, 2014)

Passionate Love / Страстная любовь (SBS, 2013)

Pure Love / Чистая любовь (KBS2, 2013)

Five Fingers / Пять пальцев (SBS, 2012)

The Thousandth Man / Тысячный мужчина (MBC, 2012)

The Moon That Embraces the Sun / Солнце в объятиях луны (MBC, 2012)

Poseidon / Посейдон (KBS2, 2011)

Killer K / Девочка К (CGV, 2011)

Ojakkyo Brothers / Братья Очжаккё (KBS2, 2011)Jun Mi Sun

Royal Family / Семейные узы (MBC, 2011)

King of Baking, Kim Tak Goo / Король выпечки, Ким Так Гу (KBS, 2010)

That Fool / Этот дурак! (KBS, 2009)

East of Eden / К востоку от Рая (MBC, 2008)

Hwang Jin Yi / Хван Чжин И (KBS2, 2006)

Briar Flower / 찔레꽃 (KBS1, 2003)

Screen / 스크린 (SBS, 2003)

Yainsidae / 야인시대 (SBS, 2002)

Miss Mermaid / 인어아가씨 (MBC, 2002)

Taejo Wang Geon / 태조 왕건 (KBS, 2000)

MBC Best Geukjang / MBC 베스트 극장 (MBC, 1999)

Tomorrow / 내일 (KBS, 1998)

Hometown Legends / 전설의 고향 – 묘곡성 (KBS, 1998)Jun Mi Sun

MBC Best Geukjang / MBC 베스트 극장 (MBC, 1998)

Hometown Legends / 전설의 고향 – 지네바위 (KBS, 1997)

Drama Game Stronger Than Death / 드라마게임 - 죽음보다 강한 것 (KBS2, 1996)

Until We Can Love / 사랑할 때까지 (KBS1, 1996)

Oldest Sister / 큰 언니 (MBC, 1994)

To Give Over Campfire / 모닥불에 바친다 (SBS, 1992)

Eyes of Dawn / Глаза утренней зари (MBC, 1991)

West Wind / 하늬바람 (KBS2, 1991)

Tide of Ambition / 야망의 세월 (KBS2, 1990)

Country Diaries / 전원일기 (MBC, 1988)

Encounter / 만남 (MBC, 1988)

Land / 토지 (KBS1, 1988)

Best Theater What Is Santa Claus? / 산타클로스는 있는가 (MBC, 1986)Jun Mi Sun

Фильмы:

Our Country's Language / Язык нашей страны (2019)

After Spring / После весны (2018)

The Love That's Left / Потерянная любовь (2017)

The Last Ride / Последняя дорога (2016)

Hide and Seek / Игра в прятки (2013)

Funny Neighbors / 수상한 이웃들 (2011)

A Piano on the Sea / 이번 일요일에 (2010)

Wedding Dress / Свадебное платье (2010)

The Executioner / Палач (2009)

Mother / Мать (2009)

City of Damnation / Город проклятых (2009)

Miracle of Giving Fool / Дурачок (2008)Jun Mi Sun

Mission Sex Control / 잘 살아보세 (2006)

Love Is A Crazy Thing / 연애 (2005)

A Wacky Switch / 나두야 간다 (2004)

Memories of Murder / Воспоминания об убийстве (2003)

Bungee Jumping of Their Own / Прыжок с тарзанки (2001)

Christmas in August / Рождество в августе (1998)

No Emergency Exit / 비상구가 없다 (1995)

The Young Man / 젊은 남자 (1994)

Sado Sade Impotence / 우리 시대의 사랑 (1994)

Theresa's Lover / 테레사의 연인 (1991)

Let'S Look At The Sky Sometimes / 그래 가끔 하늘을 보자 (1990)