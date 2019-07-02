Майли Сайрус в латексе показала зубастую вагину: новый провокационный клип

Майли Сайрус покрасовалась в облегающем латексном комбинезоне / instagram/mileycyrus

Эпатажная американская певица Майли Сайрус выпустила новый клип на песню Mother's Daughter из второго мини-альбома She Is Coming.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале певицы. Сайрус написала эту песню в соавторстве с финской певицей и автором композиций Alma, и прозвала ее "крутым феминистским гимном".

В ролике Майли предстала в красном латексном комбинезоне, и на интимном месте поместила стальную накладку в виде зубов.

Также в ролике снялись мама Майли – Тиш Сайрус, трансгендеры, активисты, которые борются за права женщин, модель и стриптизерша ростом 201 см Амазон Эшли.

Ранее Майли Сайрус стала жертвой насилия.