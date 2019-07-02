Майли Сайрус в латексе показала зубастую вагину: новый провокационный клип

Певица выпустила смелую видеоработу с феминистическим посылом.
Эпатажная американская певица Майли Сайрус выпустила новый клип на песню Mother's Daughter из второго мини-альбома She Is Coming.
Премьера клипа состоялась на YouTube-канале певицы. Сайрус написала эту песню в соавторстве с финской певицей и автором композиций Alma, и прозвала ее "крутым феминистским гимном".
В ролике Майли предстала в красном латексном комбинезоне, и на интимном месте поместила стальную накладку в виде зубов.
Также в ролике снялись мама Майли – Тиш Сайрус, трансгендеры, активисты, которые борются за права женщин, модель и стриптизерша ростом 201 см Амазон Эшли.
Ранее Майли Сайрус стала жертвой насилия.