Дженнифер Лопес показала зад и устроила тверкинг на концерте в Москве

Дженнифер Лопес / Instagram

Певица Дженнифер Лопес устоила настоящее лето вечером на концерте в Москве 4 августа. Несмотря на довольно холодную температуру певица отскакала все свои песни в крошечных нарядах и разогнала кровь также и у своих зрителей.

В сети массово публикуют видео с концерта Джей Ло, на котором она настолько захватилась, что не забыла даже потверкат перед камерами.

Несмотря на то, что на стадионе люди стояли чуть ли не в пуховиках, 50-летняя Джей продемонстрировала все свои откровенные наряды и показала идеальную спортивную фигуру. Вероятно, температура на стадионе от ее выступления поднялась сразу на несколько градусов.

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"ВОСТОРГ! Мой восторг не передать словами! Столько жизни, энергии и красоты в одном человеке! Я оооочень давно не получала таких эмоции от концерта (скажем, никогда)!", - пишет Дарья Осипова, публикуя видео с концерта.

Другие фанаты тоже восторгаются танцами Джей Ло.

"Она - огонь!!! А ей вообще то 50!!! Прекрасна и божественна во всем : голос, фигура, пластика, энергия, душевность и мудрость!!!Unreal PARTY from JLo!!!", - пишет Яна

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