Эйфория: официальный саундрек перепела Зендая и Labrinth

Эйфория Зендая / скриншот

Сериал Эйфория про непростые отношения современных подростков запал глубоко в душу многим зрителям, и после окончания первого сезона они с нетерпением ждут продолжения сериала или новых материалов.

На фоне этих ожиданий актриса Зендая приняла участие в записи мрачноватого клипа на тему главного саундрека сериала.

В нем Ру Беннет просыпается у себя дома, с трудом выбирается из постели, пошатываясь ходит по дому, где ее родные, а потом выходит наружу, где ее буквально подхватывает волна из людей, одетых в однотонную одежду. Она пытается убежать, отвязаться от них, но в конечном счете эффектно пропадает.

Сериал Эйфория - подростковая картина про поколение Z, и он стал культовый на НВО, хотя частично он перекликается с Половым образованием и 13 причин почему Netflix.

По сюжету 17-летняя Ру Беннет возвращается домой после реабилитации, но не собирается завязывать с наркотиками, а даже наоборот, кидается к своему дилеру. Она бы угробила себя, если бы не встретилась с новенькой в их школе - Джулс. Но со временем, она впадает в зависимость от Джулс, и дело тут уже не в дружбе.

Сериал основан на одноименном израильском многосерийном фильме 2012 года, права на который HBO выкупил в прошлом году. Исполнительными продюсерами сериала выступили рэпер Дрейк и диджей Future The Prince.

Еuphoria official song by labrinth & zendaya - "all for us" full song смотреть онлайн:

