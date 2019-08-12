Звезда PlayBoy из Украины умерла при странных обстоятельствах в Москве

Умерла Жанна Рассказова - причины смерти / Соцсети

В Москве вечером 11 августа умерла светская львица, диджей и модель Жанна Рассказова.

О том, что Рассказову не смогла спасти скорая сообщил телеграм канал 112.

На нем говорится, что вечером 11 августа Рассказовой резко стало плохо, и ей вызвали скорую.

По данным телеканала Рен-ТВ она резко потеряла сознание, чем напугала окружающих. Когда скорая приехала, помочь Рассказовой они уже не смогли.

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Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Анна Рассказова биография

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов. Она также часто появлялась в фотосессиях глянцевых журналов, включая Playboy и FHM, появлялась на их обложках, и в пикантных фотосессиях. Она с детства интересовалась музыкой, фотографией и даже модой. В 2012 году она стала Девушкйо года по версии PlayBoy.