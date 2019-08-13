"Вкусная и сладкая": Волочкова показала промежность во время шпагата

Анастасия Волочкова / Instagram

Россиянка Анастасия Волочкова отдыхает в Греции с таинственным мужчиной, которого никому не показывает. Зато она показывает всем подряд всех массажистов и тренеров, с которыми стыкается, а заодно засветы интимных частей своего тела, которые ее нисколько не смущают.

На новом снимке, размещенном в Instagram Волочкова показывает шпагат в бассейне в купальнике, и что-то пошло не так.

"Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая...Красиво?", - пишет она.

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На фото Волочкова показывает шпагат на руках у местного тренера, или отдыхающего, который держит ее правую ногу, пока левая где-то вверху. Волочкова держится руками за поручень у бассейна, чтобы не потерять равновесие.

Но тем временем, ее купальник живет своей жизнью, и впился в тело, скатавшись и уменьшившись. Так что все, что между ногами Волочковой подчеркнуто видно.

Анастасия Волочкова засветила половые органы/ Instagram

Бедные пользователи соцсетей не имеют возможности высказать свое мнение по поводу засвеченных половых органов Волочковой, но за 2 дня фото уже успело набрать 14 тысяч лайков при 1 миллионе подписчиков.

Волочкова уже давно закрыла комментарии, потому что очень много пользователей соцсетей недовольны ее фото и постами. Когда она время отвремени открывает комментарии, все стараются успеть написать все, что думают о ней и ее деятельности.