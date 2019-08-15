Подруга Ивлеевой оповестила мир о беременности горячим танцем под Loboda

Ида Галич беременна/ Instagram

Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич устроила горячие танцы на балконе в честь того, что она беременна.

После того, как Иду Галич подловили с округлившимся животом на публике, звезда не стала ничего скрывать, и записала для поклонников горячее видео.

"Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы ещё совсем маленькие , но конспиратор из меня так се", - написала она.

На видео она на балконе устроила горячие танцы с круглым животом под Лободу.

Ида Галич с округлым животом/ Стархит

Все разоблачение случилось после того, как в Монако на фестиваль музыки RMF она приехала в свободном наряде, который не скрыл округлого живота. Фото опубликовали на СтарХит, а потом разнесли по всему Телеграм.

Напомним, Ида Галич — бывшая КВНщица и участница шоу "Comedy Баттл". За ее Instagram следят около 5,5 миллионов подписчиков. Она снимает короткие смешные видео о взаимоотношениях девушек и парней. Прошлой весной Галич вышла замуж за Алана Басиева.

Ранее о своей беременности сообщила модель plus size Эшли Грэм.