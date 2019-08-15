Подруга Ивлеевой оповестила мир о беременности горячим танцем под Loboda

15 августа 2019, 12:55

Подруга Ивлеевой блогерша Ида Галич с мужем не смогли долго скрывать положение девушки, так что в честь события она устроила горячие танцы на балконе.

Ида Галич
Ида Галич беременна/ Instagram

Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич устроила горячие танцы на балконе в честь того, что она беременна.

После того, как Иду Галич подловили с округлившимся животом на публике, звезда не стала ничего скрывать, и записала для поклонников горячее видео.

"Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы ещё совсем маленькие , но конспиратор из меня так се", - написала она.

На видео она на балконе устроила горячие танцы с круглым животом под Лободу.

Ида Галич
Ида Галич с округлым животом/ Стархит

Все разоблачение случилось после того, как в Монако на фестиваль музыки RMF она приехала в свободном наряде, который не скрыл округлого живота. Фото опубликовали на СтарХит, а потом разнесли по всему Телеграм.

Напомним, Ида Галич — бывшая КВНщица и участница шоу "Comedy Баттл". За ее Instagram следят около 5,5 миллионов подписчиков. Она снимает короткие смешные видео о взаимоотношениях девушек и парней. Прошлой весной Галич вышла замуж за Алана Басиева.

Ранее о своей беременности сообщила модель plus size Эшли Грэм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
КВН новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:11
Бессмертный: Кремль бил по Зеленскому, от катастрофы спасла случайность
12:55
Подруга Ивлеевой оповестила мир о беременности горячим танцем под Loboda Видео
12:54
Арест Грымчака связан с делом об избиении Татьяны Черновол - источник
12:48
АЗ Алкмаар - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы, подробности
12:47
Путинская РФ - страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов мнение
12:42
Заря - ЦСКА: видео трансляция матча Лиги Европы, подробности
12:36
Взрыв и утечка радиации в России: Greenpeace обвинил Москву в сокрытии информации
12:31
"Совсем стыд потеряла": Каменских в прозрачном белье показала все
12:29
В Луганской обладминистрации прокомментировали решение снизить цену газа для Луганской ТЭС
12:24
Фокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора мнение
12:16
"Чайки смеются с путинской России": появилось видео аварии Airbus 321, а пассажиры говорят о заговоре Видео
12:07
Дэнни Трехо впервые посетит Украину на Comic Con Ukraine 2019
12:03
Полмиллиона оказались календариками: адвокат Грымчака сделала заявление
11:56
Как скачать видео с YouTube на телефон и компьютер
11:56
Копирует Путина: Жириновский публично ополчился на Зеленского
11:34
Вечерний квартал 2019 новый сезон: дата выхода первого концерта на ТВ
11:33
Задержание Грымчака: в ГПУ раскрыли детали обвинения
11:29
Подельник Курченко и Гонтаревой может быть избран в Раду – журналист
11:24
Динамо нужен жесткий тренер, который наведет дисциплину - Йожеф Сабо
10:50
Даниэль Кормье vs Стипе Миочич: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
10:49
Взорвалась и загорелась: пожар полностью уничтожил маршрутку в Киеве Фото Видео
10:44
Особо сложное: в чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака
10:23
Второе ЧП за утро: в России самолет исчез с радаров
10:20
"Сиськи появились": Регина Тодоренко показала пышный бюст и завела сеть
09:54
Погода на сегодня: Запад Украины снова накроют дожди Видео
09:28
"Шарма никакого": в Сети разнесли пародиста Зеленского
09:11
Мелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу Порошенко мнение
09:10
Однажды в Голливуде: сеансы, билеты в Киеве и полный обзор фильма Фото Видео
09:02
Следом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешке
08:54
233 человека на борту: в Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний – всё, что известно Фото Видео
08:36
Обречены на имитацию: почему украинские президенты держатся за Минск мнение
08:32
В Одессе резко почернело море: что случилось Фото Видео
07:55
Ядерное ЧП под Архангельском: США обвинили РФ в краже технологий
07:53
Украина открывает ящик Пандоры: чем опасно предоставление упрощенного гражданства иностранцами
07:38
Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки Фото
07:32
Задержание Грымчака: всплыли новые горячие подробности
07:14
Новый КЗОТ: зачем его менять, и какие льготы отменят
07:10
Купальник хайнек - модный хит пляжного сезона: что это такое и кому идет Фото
07:05
"Как наркоманы": чемпионка мира назвала главную проблему бодибилдинга в Украине Видео
06:55
Смерть путинского мифа: изношенный вождь РФ готовится развязать ядерную войну мнение
06:34
Душа-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков Зодиака
06:05
Катастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных бурях 16-17 августа 2019 Видео
05:01
"Тело 16-летней": Ольга Куриленко засветила грудь на пикантном фото
04:19
Ученые рассказали, как легко нравиться женщинам и добиваться от них секса
03:02
Когда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школе Видео
02:27
Ученые определили, что не дает снизить повышенное давление
02:20
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
02:11
"Использовал связи": журналист озвучил подробности задержания Грымчака
02:11
Экс-тренер сборной Уэльса сел в тюрьму за домогательства
01:43
Легендарная Пинк покрасовалась в пиджаке от украинского дизайнера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять