"Пи*да из трусов выпадает": Волочкову пристыдили за откровенный шпагат

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой шпагат / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала традиционное фото в шпагате с отдыха в Греции.

Звезда забралась на перила яхты, продемонстрировав свою растяжку. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

"Я опять хочу в тепло и на море... Не пытайтесь повторить мой опыт на ходу Катера. Это опасно. Можно упасть в море. Не дойдя до этих перил (балетных станков) Я всегда так путешествую на любых катерах и яхтах. Я вообще живу в шпагате! Это ведь элемент моей профессии. Занесенный в Книгу Рекордов России", - похвасталась балерина.

Волочкова, к слову, давно закрыла комментарии, потому что очень много пользователей соцсетей недовольны ее фото и постами. Но на этот раз она дала возможность своим подписчикам высказаться о ее снимке.

Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась растяжкой / instagram/volochkova_art

В сети стали насмехаться над постоянным "растопыриванием" Волочковой ног, и с сарказмом поблагодарили ее за то, что она прикрыла свой "пирожок" шортами, и не одела свои любимые плавки-нитки.

"Как можно жить в шпагате? Просто ноги уже не сдвигаются обратно", "Забыла с пьяну закрыть коменты", "Чет я не помню Плисецкую, которая бы расшиперивала ноги везде и всюду. Хотя, балерина была вроде… У вас, видимо, балет разный - она из того, что прославлен на весь мир, а ты, Настенька, из несколько другого, более сомнительного", "Спасибо хоть не в своих трусах малюсеньких", "Да Боже упаси так раскорячиться!", "У тебя от шпагата пи*да растянулась так, что из трусов выпадает", "Жесть, как она противна со своим шпагатом, и ничего более… растопырка", "Опять рогатку раздвинула...", "Пи*ду расстелит как ковер и комменты ждет", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова показала промежность во время шпагата.