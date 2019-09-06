Ники Минаж уходит со сцены - что случилось

Ники Минаж / Instagram

Ники Минаж неожиданно для поклонников объявила о конце карьеры певицы, и решила прекратить выступления и запись новых песен.

О своем решении Ники Минаж написала в Twitter, чем вызвала настоящую бурю эмоций у поклонников.

"Я решила уйти на пенсию и завести свою семью. Я знаю, вы, ребята, теперь счастливы. А что касается моих поклонников, продолжайте повторять меня, делайте это до моей смерти. В коробке, потому что никто не проверяет меня. Люблю тебя за жизнь", - пишет она.

При этом все ее фанаты начали просто слезливо умолять Ники Минаж остаться, и публиковать чуть ли не истерические посты.

Ее просят опровергнуть новость о том, что она уходит, и упрекают за излишнюю резкость.

На это Ники Минаж решила ответить.

"Я все еще здесь. Все еще безумно люблю вас, ребята, и вы это знаете. Скоро должно было быть общение с Радио Королевой, и оно таким и будет. Я обещаю, что вы, ребята, будете счастливы. Никаких гостей, только мы - говорим обо всем. Твит был резким и бесчувственным, я прошу прощения", - написала она попозже.

Ники Минаж что известно о личной жизни

Любовь всей жизни Никки Минаж - Кенни Петти, который отличается весьма преступной жизнь, и несколькими ходками на зону, причем каждый раз с освобождением досрочно. Кенни Петти в 1995 году был осужден за попытку изнасилования 16-летней девочки. Ему присудили срок от 18 до 54 месяцев заключения. После того, как он вышел, в 2002 году он выстрелил в живот Лемонту Робинсону, который не пережил ранение, и скончался в больнице. Во второй раз Кенни осудили на 10 лет, но он вышел досрочно.

В феврале 2019 года пара начала задумываться о потомстве. Хотя Ники и не узаконила своих отношений, но они живут вместе. Она даже призналась, что Кенни говорил с ней о детях.

В свое время хейтеры и поклонники осуждали Минаж за ее выбор, на что она поведала, что Кенни встречался с девушкой, которая написала на него заявление, и хоть ей было 16, самому парню было 15 лет. А также она намекнула, что они не могут знать всей правды.

Ники Минаж дискография

Ники Минаж выпустила 4 студийные пластинки, которые отличились немалым успехом в мире. Рэперша записала также премного коллабораций а также, может похвастаться престижными премиями: American Music Award, BET Award, Billboard Music Award, American Music Award

Альбомы Ники Минаж:

2010 — Pink Friday

2012 — Pink Friday: Roman Reloaded

2012 — Pink Friday: Roman Reloaded – The Re-Up (Переиздание)

2014 — The Pinkprint

2018 — Queen

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