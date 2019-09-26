Винник не видит проблем в работе на русскую пропаганду Путина

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

У Винника начали судорожно придумывать оправдания его сотрудничества с артистами, которые поддерживают убийство украинцев на Донбассе, и своим объяснением наделали только хуже.

По версии людей Винника, участие в проекте крымнашистов - не противоречит взглядам Винника, и более того, он регулярно принимает участия в мероприятиях ко Дню Мира, пишет Укринформ.

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Команда Винника только не смогла объяснить, как же они не заметили, что проект не международный, а российский?

"Каждый год 21 сентября Международный общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем ​​укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне ", - говорится в ответе на запрос Укринформ.

Пресс-служба Винника утверждает, что Олег Винник "неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире".

"Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекту, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу : "Всем Мир" родном языке ", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее стало известно, певец Олег Винник присоединился к российскому проекту "ВСЕММИР" с участием российских и зарубежных звезд. Куда смотрел Винники и его пресс-служба, когда озвучивалось, что это российский проект - остается загадкой.

На фейсбук-странице "ВСЕММИР" опубликовано полное видео обращения Винника.

"Уважаемый Олег! Вы- любимец миллионов людей как на Украине, так и во всем мире. Для нас было огромной радостью, что в наше сложное время украинская эстрада в Вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что Вы разделяете наши взгляды, что Музыка должна быть должна быть вне политики. Что только она может объединять народы. Мы желаем Вам процветания, отличных песен и любимого зрителя! И мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящих и Россия и Украина снова станет дружественными народами! Россия любит Вас", - говорится в сообщении.

"Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей, я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовицями, і я не хочу щоб страждали. Давайте не забувати - ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Усім мир", - сказа Винник.

При этом представители Винника сделали вид, что не понимают, что поступок Винника прекрасно сработал в российской пропаганде.