Рука Киева: хит Kazka Плакала еще раз порвал рейтинги российские поисковики

Kazka / Instagram

Россияне, пользующиеся поисковиком Яндекс, за минувший год в течение года в разделе "Текст песен" часто всего искали текст шлягера "Плакала", исполняемой поп-группой Kazka.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на данные компании Яндекс - сделанные в формате статистики запросов пользователей "Яндекса".

Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по стобалльной шкале. Песня "Плакала" получила самый высокий балл (100).

Также в рейтинг вошли шлягеры "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Напомним, ранее солистка группы Kazka показала пикантное фото, на котором голая в ванной "засветила" грудь.



