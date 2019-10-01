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Рука Киева: хит Kazka Плакала еще раз порвал рейтинги российские поисковики

1 октября 2019, 15:40

Годы идут, поколение сменяется поколением, а первые места в российских хит-парадах все равно занимают поп-исполнители из Украины. Теперь вот пришел через Kazka.

Казка
Kazka / Instagram

Россияне, пользующиеся поисковиком Яндекс, за минувший год в течение года в разделе "Текст песен" часто всего искали текст шлягера "Плакала", исполняемой поп-группой Kazka.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС  со ссылкой на данные компании Яндекс - сделанные в формате статистики запросов пользователей "Яндекса".

Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по стобалльной шкале. Песня "Плакала" получила самый высокий балл (100).  

Также в рейтинг вошли шлягеры "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Напомним, ранее солистка группы Kazka показала пикантное фото, на котором голая в ванной "засветила" грудь. 


 

Россия хит Яндекс Группа Kazka Плакала
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