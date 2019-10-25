"Прозрачная майка с бидонами наружу": Кардашьян заметили на заправке

Кортни Кардашьян / Instagram

Сестра Ким Кардашьян Кортни впечатлила откровенным фото, на котором она позирует без белья и в мини-шортиках.

Кортни держит рюкзак на спине, а футболка очень выгодно натянулась на ее груди.

"Пока мы спали, Кортни Кардашьян в мини-шортах успела в продуктовый сходить ", - пишет издание PeopleTalk.ru в инстаграм под фото Кортни.

На фото Кортни так натянула футболку, что под ней стала видна те только ее голая грудь, но она еще и была почти полностью видна, вместе с огромными сосками.

Поклонники не смогли не уделить внимания ее груди без белья, и забросали ее комплиментами.

Кортни Кардашьян / Instagram

"Моя знакомая с тех пор, как сисяндры сделала, тоже только такие шорты носит", "Очень интересно", "Вот это новость", "Мини шорты, серьезно???,а то что прозрачная майка с бедонами наружуэто нормально,да,все смотрели только на Мини шорты,а на черные сосищи на пол грудака вообще не кто не глянул". "Соседка Зина из соседнего подъезда", "Ну а я пока спала 2 сна видела!", "И почему наши девчонки так на ходят за покупками????", " я так хожу", - пишут в комментариях.

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