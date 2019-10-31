"Сисюли украла": Леся Никитюк засветила огромную грудь в мини-платье

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Нинитюк не щадит своих поклонников, и публикует очень горячие фото с отдыха.

Леся Никитюк показала громадную грудь и стройные ножки в мини, в Instagram, чем завела соцсети.

"Сome on Barbie let’s go party", - пишет Леся Никитюк.

На двух фото Леся Никитюк позирует в откровенном платьечке, которое она сшила себе сама. Вкус у Леси - высший класс. Платье едва прикрывает ее ягодицы и далеко не доходит до колен. Зато у него идеально огромное декольте и дизайн с запахом - что позволяет очень выгодно демонстрировать бюст.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники пришли в неистовство и забросали Лесю очень откровенными заявлениями.

"У кого сисюли украла?", "Ах, какая женціна, какая женщіна, мнєб такую...", "Леся, крутий прикид", "Ох, Леся, что ж Вы с нами делаете?", "Видно, що буха", "Что ты постоянно употребляешь, что зрачки, как пять копеек?", "Гарнюня", "Горохи", "Кукулка", "Королевишна", "Точно сама шила?", "Грудь маленькая, а делаешь лифчиком большой. Зачем?", "Вельми шановна Леді Ле, вам дуже личить ця сукня)", "Боже, бедные арабы", "Лэся как всегда прекрасна, супер просто", "Груди з другого сезону?", "Сиси", - пишут в комментариях.

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