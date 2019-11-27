По стопам Панина: полуголый Дима Колдун в колготках шокировал народ

Полуголый Дима Колдун в колготках шокировал народ / stalkerd.ucoz.ru

Участник Евровидения 2007, белорусский певец Дмитрий Колдун эпатировал публику новый образом – с накрашенными губами, в парике и в колготках на нескромные шортики.

Стоит отметить, что шортики совсем не скрывают достоинство Димы Колдуна, а, скорее, только подчеркивают его. Недаром эта часть его тела находится прямо в центре экспозиции провокационной фотографии.

Многие поклонники после публикации этого снимка заподозрили Колдуна в особых сексуальных пристрастиях и любви к фетишам и кинкам. Его даже сравнивали с российским одиозным актером: Алексей Панин несколько лет назад тоже фотографировался в женских чулках и белье.

"Может напоили, сфоткали", – поделился своей гипотезой minzillunchik.

"Видно же, что напился человек и напялили!" – вторит ему rudinskaya93.

"Публичные извращенцы", – возмутилась irina_barsik77.

"Так уважала раньше этого певца. И вот… Разочарована", – пожаловалась alliya854.

Впрочем, более внимательные поклонники быстро определили, что это – кадр из клипа певца "Пес бродячий". По сюжету, героиня ролика воспользовалась транквилизаторами, чтобы усыпить героя Колдуна. После чего обрядила того в чулки и парик, чтобы сделать скандальные фото для шантажа.

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