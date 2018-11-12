Белорусский певец Колдун выступил в Донецке с автоматчиками на сцене

Колдун зачастил с концертами к боевикам / Фото: Instagram/Дмитрий Колдун

Участник Евровидения-2007, белорусский певец Дмитрий Колдун выступил в центре Донецка на концерте, приуроченном к выборам в непризнанной ДНР.

Выступлением отметилась на данном мероприятии и российская певица Юлия Михальчик, которая опубликовала видео в Instagram.

В ролике видно, что артисты выступают на площади в теплой одежде. Концерт состоялся 11 ноября. Зрителей в холодную погоду собралось в центре города не особо много.

Автор видео также показал, что артисты поют и танцуют, а их тем временем охраняют боевики с автоматами

Как известно, Колдун не впервые выступает в оккупированном Донецке, за что попал в базу украинского сайта "Миротворец".

/ Фото: Instagram/Юлия Михальчик

Ранее сообщалось, что жених популярной украинской ведущей Регины Тодоренко певец Влад Топалов, известный по участию в группе Smash!, заявлен как один из участников концерта в оккупированном Россией Донецке.