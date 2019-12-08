"Вообще совесть потеряли, лезби": Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе и завели сеть

Каменских и Полякова / СТБ

Настя Камнеских воспользовалась отсутствием мужа, и сексуально приласкала свою коллегу по Х-Фактору Олю Полякову, с которой они пришли на шоу почти в одинаковых нарядах.

Фото страстного поцелуя Поляковой и Каменских попало в кадр, и было опубликовано в Instagram СТБ.

"Горячий поцелуй Оли Поляковой и Насти Кмменских с прямой трансляции бекстейджа Х-Фактор на СТБ", - говорится в описании видео.

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Девушки еще сначала шоу договорились, что Настя представляет собой похоть, а Оля покаяние, так что они решили не давать спуску ни зрителям ни своим мужьям, раззадорить поклонников.

На фото запечатлели их страстный поцелуй, которого не было в трансляции прямого эфира на Х-Факторе - его можно было смотреть в Facebook канала и шоу.

Настя Каменских и Оля Полякова слились в страстном порыве/ СТБ

Поклонники бурно отреагировали в комментариях на соблазнительное фото Каменских и Поляковой.

"Дааа", "Знала б ты цену венца, то никогда не наделал б ты, Полякова, что ты мнишь из себя, вообще совесть потеряли", "Что не сделаешь ради кадра!", "Боже...только увидела....это что у Оли...терновый венец, с кровью... Слов нет.....(((", "Це не те шо я подумав", "Нормальное не чего Вам в голову не приходило.... смотреть было не приятно.", "Королеви", "Уляя", "Фууу", "Лезбі не по християнськи", "Бритни+Мадонна, косплей", - пишут в комментариях.

Ранее на Х-Факторе в 13 выпуске выгнали сразу двоих участников.