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"Дерзкая бейба": Жена Морозюка показала трусики и сочные ягодицы

12 декабря 2019, 02:28

Бьюти-блогер жена Никалая Морозюка Ирина, которая обожает провоцировать поклонников, поделилась откровенным материалом в сети.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Жена украинского футболиста Морозюка Ирина опубликовала в своем Instagram видео стриптиза, на котором бесстыже засветила идеальную фигуру.

Ирина Морозюк опубликовала в сторис несколько видео, как она медленно и очень соблазнительно снимает с себя длинную маечку, под которой, кажется, нет белья.

Но, потом оказывается, что на ней крошечные кружевные черные трусики, которые, однако не скрывают сочных форм девушки.

До этого Ирина Морозюк опубликовала фото, на котором засветила грудь из-под крошечного топа, и написала пост о возрасте.

"Дело в том , что в мир эволюционирует .. но у нас ещё остались старые убеждения в том , что если тебе около 30 или немножко за 30 и ты девушка , а ты не замужем и у тебя нет детей .. то все, ты обречена носить клеймо злой, недотр*ханой бабёны и все что остаётся-это купить кота и собирать пакет с пакетами. Но я считаю иначе ! И призываю всех девушек думать так же ! К 35 годам - ты успеваешь пожить и насладиться именно своей жизнью , которая и без того коротка! Ты набираешься опыта и мудрости и только тогда ты можешь уже обдумано и мудро выбрать себе спутника для второй, уже сознательной части своей жизни. Когда ты уверено будешь понимать, что готова отдавать себя, своё время , любовь и заботу мужчине и детям. И будешь наслаждаться , сполна, новым статусом. Это ж намного круче, чем выскочить в 20 замуж за непонятного, ещё несостоявшегося пацана, нарожать детей не понимая, для чего они и что с ними делать .. Не повидав ни хрена ( в прямом и переносном смысле) Ничего не построив.. и т.д. Это участь, наших родителей и их родителей .. (к сожалению) но уже не нас, современных девушек", - пишет она.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники поспешили высказаться по животрепещущей теме.

"Какой афигенный люрексовый топик, но,естественно,он бы не бил так красив,если бы не был одет на такой шикарной фигуре", "Мне 32, поддерживаю смысл поста!", "Тема сисек не расскрыта)", "Касотка", "Дерзкая бейба", "Зрело не по годам", "Is there such a perfect woman in the world?", - пишут в комментариях.

Ранее порнозвезда засветила для фанатов шикарные формы

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