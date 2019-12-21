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"У меня будет стоять, п**датая": Оля Бузова взбудоражила горячими фото в коже

21 декабря 2019, 06:18

Российская певица Оля Бузова снялась в фотосессии вся одетая в черную кожу, и завела своих поклонников.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова поделилась фотосессией в черном кожаном наряде, и вызвала бурную реакцию у поклонников, которых сильно завели новые фото.

Оля Бузова поделилась в Instagram горячими фото в кожаной одежде.

"Листайте, и выбирайте: 1/2/3? ..Поработала моделью на этой недели с фотографами. Соскучилась уже по фотосессиям. Получаем первые результаты от моей Дашули. Как Вам такой стиль? Total Black и без дополнительных деталей интерьера. Мне очень нравится такой формат, очень стильно. Вообще, это только кажется, что так легко позировать на камеру и быть в кадре, на самом деле - это тоже труд, но кайф, когда эта любимая работа", - пишет Бузова

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Поклонники написали ей много комплиментов.

"Просто п**датая. Оля, прости за такой мат, но это реально ох*енно", "Очень красиво. Побольше бы таких минималистичных съёмок, где стирается твой образ и остаётся просто модель. Тебе идёт, очень интересно смотреть на тебя такую", "Какая невероятная!!!!", "Красавица - мне все три нравятся - такая стильная, продолжай в том же духе", "Ну ты это... Заглядывай, если ЧЁ", "Вау. Все супер. Такая кошечка ", "Все фото идеальные, какая ты красивая", "ВАУ, без слов. Сюриалистично",  "Как же тебе идёт такой стиль", "Теперь я точно знаю что будет стоять у меня на обоях", "Самая п*здатая в мире девушка. Как можно быть такой невероятной?", "3 просто бомба", - пишут в комментариях.

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Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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