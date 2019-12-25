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Умерла Алли Уиллис: причины смерти, музыка, биография

25 декабря 2019, 14:49

Американская автор песен Алли Уиллис умерла в 72 года.

Алли Уиллис
Алли Уиллис / Twitter

Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает партнер Аллии Уиллис Пруденс Фентон, пишет Variety.

Причиной смерти назвали остановку сердца. Пружденс Фентон считает это событие настоящим шоком для всех близких Алли Уиллис.

Она родилась 10 ноября 1947 года. Уиллис выросла в Детройте и изучала журналистику, прежде чем переехать в Нью-Йорк в 1969 году и начать работу копирайтером в Columbia и Epic Records, а в 1972 году перешла к написанию текстов песен.

С тех пор она написала сотни песен для артистов, включая Pet Shop Boys и других.

В 2018 году Алли Уиллис внесли в зал славы авторов.

Алли Уиллис написала тексты для таки песен:

Neutron Dance для группы The Pointer Sisters,

Iʼll Be There for You — заглавная тема сериала Друзья

You’re the Best — композиция из оригинального Пацана-каратэ.

Алли Уиллис также писала песни для Pet Shop BoysEarth, Wind & Fire.

Алли Уиллис получилила несколько премий Грэмми - за саундтреки к Полицейскому из Беверли-Хиллс (1984) и за мюзикл The Color Purplе (2016).

Кроме того, она была номинирована на Emmy и Tony. Уиллис сотрудничала с различными музыкальными коллективами.

Iʼll Be There for You смотреть онлайн заставку для сериала Друзья:

Ранее стало известно, о госпитализации российской актрисы и режиссера Галины Волчек. У нее серьезные проблемы с легкими, и на второй день госпитализации состояние Волчек ухудшается.

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