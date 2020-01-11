Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для рекламы

Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на позднем сроке беременности снялась в рекламе купальников больших размеров для онлайн-магазина Swimsuits For All.

Откровенные снимки раскованной модели опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

В рекламе Грэм демонстрирует несколько моделей слитных и раздельных однотонных купальников. Это модели в разноцветную полоску, с узорами, леопардовым и цветочным принтом, а также сетчатыми вставками.

Пользователям Сети традиционно пришлись по вкусу образы любимицы публики Грэм. В комментариях будущей мамочке написали массу лестных комментариев.

"Мне так нравятся эти купальники. Хотела бы я один из них, чтобы самой ходить со своим беременным животом", "Выглядит очень здорово! Еще несколько недель, и мне понадобится такой же купальник"" "А что делать, если ты не беременная, но купальник очень нравится", - написала интернет-публика.

Как ранее сообщалось, Грэм поделилась видео, на котором предстала обнаженной на весьма внушительном сроке беременности.

Напомним, Грэм уже снималась в эффектной фотосессии купальников Swimsuits For All вместе со своей младшей сестрой Эбигейл.